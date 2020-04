El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido suspender la celebración de las fiestas de San Fermín este julio de 2020 por la pandemia del Covid-19, una noticia que aunque "esperada" por la situación actual "no deja de producirnos tristeza". No obstante, el Consistorio no descarta que se puedan celebrar las fiestas en otra fecha si se dan las condiciones para ello.