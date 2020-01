Publicado 27/01/2020 21:01:07 CET

El pleno del Parlament ha rechazado los Presupuestos de la Cámara, en la primera votación en la que no ha participado el presidente del Govern, Quim Torra, después de su inhabilitación como diputado. Tampoco ha votado ningún diputado de JxCat, grupo que ha decidido no votar si no lo podía hacer Torra, sobre el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho que debería haberse podido contabilizar "el voto que ha sido secuestrado por la Junta Electoral".