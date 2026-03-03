El paro sube en febrero en 3.584 personas mientras la Seguridad Social suma 97.000 afiliados

Madrid, 3 de marzo de 2026. El paro subió en febrero en 3.584 personas, su mayor aumento en este mes desde 2021. Concretamente, el paro subió especialmente en los jóvenes que buscan su primer empleo, con 6.263 desempleados más que en enero, y en el sector servicios, que sumó 1.158 parados más. También destaca el paro femenino, que se incrementó en 4.130 desempleadas respecto al mes anterior, frente a un retroceso del paro masculino de 546 desempleados. En paralelo, el empleo sigue creciendo. La Seguridad Social ganó en febrero 97.004 afiliados, impulsada sobre todo por la educación y la hostelería.