PARTE 1_ Rocío Peralta, Mayka Merino, Modesto Lomba y Lourdes Montes reciben sus premios

Rocío Peralta recibe el Premio a la Excelencia Empresarial, Mayka Merino recibe el Premio Modelo Internacional, Modesto Lomba recibe el Premio de Honor, Lourdes Montes recibe el Premio Embajadora de la Moda en Andalucía en la VI edición de los Premios Andaluces de la ModaPARTE 1:Imágenes de Rocío Peralta recibiendo el premio.PALABRAS DE ROCÍO PERALTA:Para mí es todo un honor recibir este premio. También quiero felicitar a todos los premiados y dedicar este reconocimiento en especial a mí familia, a todo mi equipo y a todas las personas que trabajan en la moda andaluza, aportando su granito de arena. Debemos ser conscientes que nuestra moda es única y su belleza trasciende más allá de nuestras fronteras. ¡Viva la moda andaluza! Imágenes de Mayka Merino recibiendo el premio.PALABRAS DE MAYKA MERINO:Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por este reconocimiento tan especial, al final dedicado a mi carrera. Para mí es todo un honor estar esta noche aquí. La verdad es que no me lo creo. Al final que premien el talento andaluz, para mí es muy importante. Al final me hace sentirme orgullosa de mis raíces andaluzas y también enhorabuena a todos los premiados. Este premio no solo habla de mi carrera, habla de la trayectoria, de luchar, de seguir un sueño. Solo puedo agradecérselo a mi familia, que están hoy aquí, mis padres, a mi hermana, a todos mis bookers, mis agentes, a todas las personas que han confiado en mí y me han apoyado a lo largo de esta carrera y que sigo aquí y dándolo todo día tras día. Así que me gustaría agradecer también a Sima'41 por este premio y nada, me siento muy orgullosa de ser andaluza.