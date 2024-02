El Partido Popular pone condiciones a su voto en el Senado sobre objetivos de déficit

El Partido Popular ha advertido al Gobierno de que no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado --donde ostenta mayoría absoluta-- "si no cede a una serie de exigencias", que pasan por rebajar impuestos, compartir los objetivos fiscales con las comunidades autónomas, respetar su autonomía fiscal y un fondo de políticas sociales para estas administraciones. "Ahí tienen la mano tendida del Partido Popular para mejorar la vida de los españoles, aunque mucho me temo que no lo harán porque Sánchez está atado de pies y manos y el que manda además es un prófugo de la justicia", ha señalado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa sobre el techo de gasto del Gobierno.(Fuente: PP)