Partidos políticos reaccionan a reunión Iglesias-Junqueras

Este viernes el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, se reunía con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners para hablar de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el presidente de ERC, trasladó que su partido no se sentaría a negociar si Pedro Sánchez no hacía un movimiento previo en favor de los presos independentistas. Mientras que Iglesias compartía su criterio y dejaba la decisión en manos del Ejecutivo, este sábado las reacciones de los partidos políticos no se han hecho esperar.