Pastelerías de la zona de la dana vuelven a celebrar la 'mocadorà': "Es un año muy especial"

Hornos y pastelerías de la zona que asoló la dana del pasado 29 de octubre vuelven a celebrar la tradicional 'mocadorà', el dulce típico del Día de la Comunitat Valenciana, con ilusión y orgullo tras haber podido recuperar la actividad comercial. "Este año no ha sido un año más, es un año muy especial porque es la primera 'mocadorà' que celebramos tras la dana", ha asegurado el gerente de la pastelería Galán, José Vicente Galán. Esta pastelería ubicada en la localidad valenciana de Albal, una de las zonas que sufrió los estragos de las inundaciones del pasado mes de octubre de 2024, retomó su actividad el pasado 1 de febrero pero asegura que vivirán esta festividad del 9 d'Octubre de manera "muy especial" al ser una empresa que se vio muy afectada por la dana: "Aquí lo perdimos absolutamente todo y estuvimos tres meses cerrados. Por suerte el 1 de febrero conseguimos abrir otra vez y aquí estamos otra vez".