Patxi López explica las palabras de Sánchez hacia Feijóo: "Había que verle la cara que tenía"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al Partido Popular de permanentemente "atacar al PSOE, al presidente del gobierno, al gobierno utilizando cualquier cosa", y ha asegurado que si Pedro Sánchez comparece en el Senado pueden esperar "una buena comparecencia"· Sobre las palabras de "ánimo Alberto" que el presidente del gobierno ha expresado hacia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso, el portavoz ha afirmado que se deben a que "había que verle a Alberto la cara que tenía". (Fuente: Congreso)