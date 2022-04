El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha asegurado este jueves que su partido no rechazará el próximo jueves la convalidación del decreto con medidas económicas de choque para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, pese al supuesto espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus. "No estamos instalados en el no a todo", ha indicado. (Fuente: Congreso)