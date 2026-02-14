Pedro Sánchez pide frenar el rearme nuclear y Dinamarca alerta por Groenlandia en la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado un aumento de las políticas de disuasión nuclear y ha pedido a las potencias de la OTAN que "pongan freno y firmen" para impedir una nueva carrera armamentística porque considera que actualmente "el rearme más necesario en el mundo es el rearme moral". Durante la intervención del presidente del Gobierno en la mesa redonda, se encontraba la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que se ha referido al peor escenario posible sobre la crisis abierta con la Administración Trump sobre Groenlandia al asegurar que un ataque de Estados Unidos sobre la isla para reclamar su control representaría, simple y llanamente, el fin de la OTAN.(Fuente: EBS/La Moncloa/Conference of Security Munich)