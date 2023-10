Pedro Sánchez se reúne con BNG y PNV para avanzar en el acuerdo de investidura

La ronda de contactos del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha continuado hoy con el encuentro del líder socialista primero con el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y posteriormente con Aitor Esteban, portavoz del PNV. Por parte del BNG, Nestor Rego, ha asegurado tras la reunión que ha apreciado "buena voluntad" por parte de Sánchez para poder llegar a un acuerdo. El PNV por su lado ha manifestado que todavía no se puede dar por sentado su 'sí' a la investidura, pero que espera alcanzar un acuerdo. Ante esto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado lo que buscan es "un acuerdo de legislatura" y no "uno de investidura" Sobre los tiempos de la investidura ha hablado primer secretario de la Mesa del CongresoGerardo Pisarello, que ha mostrado su sorpresa por las "prisas" del PP por establecer la fecha de la investidura. El Congreso no espera antes de noviembre ese debate de investidura. El tope es el 27 de noviembre, cuando se disolverán las Cámaras si nadie logra ser investido. (Fuente: Europa Press / Congreso)