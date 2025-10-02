Peinado ve "fundamental" relación de Sánchez con Begoña Gómez en presuntos delitos investigados

El juez Juan Carlos Peinado considera "fundamental" la relación de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en los presuntos delitos que le atribuye a ella. Así lo expresa en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que "las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos".(Fuente: Europa Press / Moncloa / FORTA)