Pensionistas salen a las calles para exigir las subidas de las pensiones públicas para 2026

Madrid, 22 de febrero de 2026. Varios centenares de personas han salido este domingo a las calles de Madrid para reclamar la aprobación del denominado «escudo social», que se debate esta semana en el Congreso. El Pleno del Congreso votará el jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, que son los de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.