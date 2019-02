El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha reconocido: "Me atrevo a presentarme ante vosotros, militantes y simpatizantes porque reconozco y valoro el tremendo potencial del PSOE al que representáis. Me gustaría ganar; me gustaría ser alcalde socialista de Madrid tras 30 años, pero si no lo consigo debéis saber que mi compromiso es el de ayudar en toda la legislatura", ha aseverado en el Teatro de la Latina.