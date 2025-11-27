Publicado 27/11/2025 14:02:12 +01:00CET

Pérez Llorca asegura que llega al debate de investidura "sin ningún acuerdo cerrado"

En sus primeras palabras ante el hemiciclo en el debate de investidura Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que ha llegado a este debate "sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación política, pero con la determinación de acabar esta sesión con un pacto que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de la legislatura sobre una mayoría parlamentaria real que ha funcionado". Por el momento, Vox ha evitado confirmar su apoyo a Pérez Llorca, alegando que quiere ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso.

