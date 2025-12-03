Pérez Llorca crea un comisionado para la recuperación postdana en el nuevo Consell

El nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles la designación de un comisionado para la recuperación tras la dana, adscrito a la vicepresidencia de Recuperación que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus. Llorca, en un corrillo con periodistas tras la comparecencia en la que ha anunciado los cambios en el ejecutivo autonómico, ha avanzado que solicitará una reunión formal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez ya ha tomado posesión de su cargo como jefe del Consell en sustitución de Carlos Mazón, ya que considera necesario celebrar este encuentro para tratar, entre otras cuestiones, la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales.