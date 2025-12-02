Pérez Llorca: "Hoy es día de toma de posesión, del Consell tendremos tiempo de hablar mañana"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "muy agradecido" a su llegada al acto de su toma de posesión en Les Corts y no ha querido anticipar la composición del nuevo Consell. "Yo voy a medir muy bien los tiempos. Hoy es un día de tomar posesión y del Consell tendremos tiempo para hablar mañana", ha declarado a los periodistas mientras entraba al parlamento valenciano. Llorca, actual secretario general del PPCV y relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha destacado que este es un "día solemne" en el que toma posesión como 'president', por lo que ha mostrado su agradecimiento "a todas las formaciones políticas, a todos los invitados y a la sociedad civil, militar y eclesiástica".