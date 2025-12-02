Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana y apela a una "reconciliación"

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como 'president' de la Generalitat Valenciana y ha dedicado sus primeras palabras a pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana, tal y como ya avanzó en su discurso de investidura la pasada semana. "Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener", ha expresado. Son unas "palabras necesarias para hacer las cosas como son", ha asegurado. "Ni el día 29 --de octubre de 2024-- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón", ha manifestado.