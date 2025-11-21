Pérez Llorca a su salida del juzgado de Catarroja: "He intentado aportar mi granito de arena"

El candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado a su salida de los juzgados de Catarroja que ha acudido a declarar como testigo en la causa que investiga la gestión de la dana "a petición de Compromís y el PSPV" y que durante su declaración ha intentado "aportar mi granito de arena a la investigación" y ha asegurado que ha contestado a todas la preguntas formuladas por la jueza, el fiscal y los abogados. "A partir de ahora voy a centrarme en mi discurso para el debate de investidura", ha señalado.