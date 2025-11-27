Pérez Llorca, tras ser investido presidente de la Generalitat, promete "sensatez" y acuerdo

El recién investido presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este jueves, tras recibir el apoyo de su grupo y Vox en Les Corts, que asume el cargo para "trabajar desde el diálogo, desde la sensatez y desde la búsqueda de acuerdo" en las necesidades de la Comunitat Valenciana. Pérez Llorca, en declaraciones a los medios tras salir adelante su investidura y al finalizar la sesión, ha manifestado que ha estado "muy tranquilo" durante el debate porque tiene "un deber de responsabilidad muy importante" y "uno piensa mejor si está calmado".