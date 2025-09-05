La periodista que comió con Mazón el 29O: "Los responsables les corresponde dar explicaciones"

La periodista Maribel Vilaplana asegura que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre --día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y en la que fallecieron 228 personas-- y reconoce que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con el 'president', Carlos Mazón, porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso". "A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar".(Fuente: Maribel Vilaplana / EP)