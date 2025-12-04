La periodista Isabel Jiménez anima a las nuevas generaciones a "conocer" el 4D

La periodista Isabel Jiménez ha animado este jueves a las nuevas generaciones a que conozcan la histórica fecha del 4 de diciembre de 1977, cuando miles de andaluces salieron a la calle por la autonomía plena y la igualdad. "No lo viví, pero lo tengo muy presente", ha indicado.Isabel Jiménez, almeriense de nacimiento, ha sido la encargada de hacer este 4 de diciembre el elogio a la bandera de Andalucía, en un acto institucional celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.(Fuente: Junta de Andalucía)