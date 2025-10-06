Personas con parálisis cerebral reclaman "estrategia estatal de apoyos" que garantice recursos

Este lunes 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta condición, visibilizar las necesidades de las personas que la padecen y sus familias, y reivindicar un apoyo adecuado y recursos para asegurar una vida digna. El divulgador de la discapacidad y la parálisis cerebral, Inazio Nieva, ha reclamado una "estrategia estatal de apoyos" que garantice recursos para las familias, ya que "hay personas con parálisis cerebral que requieren una media de 890 euros semanales para realizar actividades básicas, algo que muchas familias no pueden asumir económicamente".