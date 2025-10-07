Petra Hielkema recibe el galardón Jon Aldecoa

Petra Hielkema, presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, EIOPA, ha recibido el galardón Jon Aldecoa por su labor en la economía social y en los sistemas de pensiones.Una quinta edición, organizada por Loreto Mutua en colaboración con Novaster, en la que diferentes expertos del sector de las pensiones han debatido sobre el estado actual del sistema, qué hacer para mejorarlo y el futuro que se espera. En el evento también se ha comparado el sistema de pensiones español con el del resto de Europa y se ha explicado la importancia de seguir modelos europeos como el auto enrollment. Este acto que pone de manifiesto la importancia de un buen sistema de pensiones y qué pasos seguir para conseguirlo.