Publicado 01/09/2025 17:58:08 +02:00CET

Los pilotos de emergencias inician la huelga que fue pospuesta por la ola de incendios

Todos los pilotos de emergencias de la empresa Pegasus han iniciado este lunes, 1 de septiembre, la huelga indefinida, convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. La huelga, inicialmente prevista para el 20 de agosto, fue aplazada por parte de los pilotos debido a la ola de incendios del pasado mes. Con esta convocatoria se unen a todos los operativos --pilotos, rescatadores, sanitarios y tripulantes de helicópteros medicalizados sanitarios-- de la empresa Avincis que llevan en huelga desde el pasado 1 de julio, tras años de negociaciones sin resultados.

