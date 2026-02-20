Pisarello gana las primarias de BComú a la alcaldía de Barcelona con el 68,6% de los votos

Barcelona, 20 de febrero de 2026. El diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha ganado las primarias de BComú para liderar al partido en las elecciones municipales de 2027 al conseguir 1.046 de los 1.525 votos, un 68,6%. Así lo constata un comunicado del partido este viernes, que hasta ratificar los resultados el próximo lunes da por ganador a Pisarello, que se impone al escritor y periodista Roberto Enríquez, alias Bob Pop, que ha recibido 412 votos, un 27%. (Fuente: Europa Press/ CESB Consell Econòmic i Social)