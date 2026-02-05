Publicado 05/02/2026 10:05:40 +01:00CET

Placomat se convierte en la Pyme del Año en Ourense

Materiales de construcción para un sector en auge.Es la actividad de Placomat, el Premio Pyme del Año 2025 en Ourense, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Con cinco delegaciones y sede central en Ourense en la actualidad son más de 30 trabajadores.Desde sus inicios, la apuesta por la innovación ha sido una constante y han llevado a cabo diversos procesos de digitalización.Con un día a día bastante dinámico, uno de sus objetivos es adaptarse siempre a las necesidades de un sector en continua transformación.Para crecer ha sido fundamental la ayuda financiera.Tabiquerías, aislamientos, soluciones de yeso o impermeabilizacionesLa calidad y el compromiso son las señas de identidad de esta pyme gallega que sigue reinventándose cada día.