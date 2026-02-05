Interrumpida la circulación en la línea 8 del metro que conecta las terminales del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas

Archivo - Varias personas en el anden de la línea 7 en la Estación de San Fernando, a 8 de julio de 2024, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por una rotura de una tubería en el exterior, según ha informado la compañía a través de la red social 'X'.

Desde Metro Madrid han señalado que la incidencia se debe a causas ajenas al servicio ferroviario y han indicado que el tiempo estimado de solución supera los 30 minutos.

Por el momento, Metro de Madrid no ha concretado una hora exacta para el restablecimiento del servicio que afecta al tramo que conecta las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.