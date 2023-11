Plaja no ve "importante" que el Gobierno se reúna antes con Junts que con la Generalitat

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que no es "importante" el orden en que el Gobierno central celebre reuniones sobre los acuerdos de investidura, al ser preguntada por si le preocupa que el Ejecutivo central se reúna antes con Junts que con la Generalitat. "Esto no es una carrera, no es una competición. Lo importante es trabajar con discreción y conseguir resultados. Es una carrera de fondo", ha afirmado en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, junto con el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, y el de Salud, Manel Balcels. La portavoz ha insistido en que "el orden no es importante", y también ha negado que la decisión del Govern de abrirse a incluir a Junts en la mesa de diálogo sea una decisión partidista, después de las acusaciones eurodiputado de Junts Toni Comín al respecto. Plaja ha apostado por "trabajar conjuntamente y priorizar los intereses de los catalanes" en las negociaciones con el Gobierno central, y ha afirmado que no hay una fecha establecida para una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, ni para la mesa de diálogo y las mesas bilaterales. (Fuente: Govern Generalitat)