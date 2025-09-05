Planas destaca la importancia de mantener "la identidad propia" en la negociación de la PAC

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido este viernes la posición española respecto a los fondos agrícolas europeos, destacando la importancia de mantener "la identidad propia" en la negociación presupuestaria. "Estamos de acuerdo en que esto deberá ser objeto de análisis una vez empecemos a discutirlo", ha señalado Planas sobre los aspectos más técnicos de la propuesta comunitaria. Planas ha insistido en que el primer paso es lograr un acuerdo en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, calculando que en un plazo "entre 18 y 24 meses" se alcanzará un consenso "por unanimidad" sobre el presupuesto. "Lo primero es el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno", ha remarcado el ministro, subrayando la importancia de este trámite previo.