Planificar, reutilizar y comparar precios, tres reglas para ahorrar ante la "vuelta al cole"

El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha explicado que para reducir los elevados costes de la 'vuelta al cole' basta con seguir tres reglas básicas: "Planificar, reutilizar y comparar precios". La OCU ha difundido una serie de consejos para que los ciudadanos puedan ahorrar a la hora de afrontar estos gastos y así conseguir una importante rebaja a los aproximadamente "más de 500 euros por hijo en gastos iniciales" en vestuario y material escolar por hijo cuando empieza el colegio.