PNV asegura que "o PSOE detiene la hemorragia" o Sánchez tendrá que plantearse elecciones

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias" o el presidente, Pedro Sánchez, tendrá que "plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios" porque no es "serio aguantar así año y medio".Esteban ha cerrado este sábado la IX Asamblea General del PNV, celebrada en el Palacio Europa de Vitoria su segunda y última sesión para aprobar los nuevos Estatutos Nacionales, tras la llevada a cabo en San Sebastián en marzo y en la que fue nombrado presidente del EBB.En su intervención, el presidente del PNV ha aludido a la situación del Gobierno de PSOE y Sumar que mira "con preocupación" y ante la que, a su entender, el presidente Sánchez "debería estar aún más preocupado"."La situación de los casos alrededor de figuras destacadas de su entorno y altos cargos del Partido Socialista se complica sobremanera. Las detenciones y procesamientos continuados, los detalles sobre el entramado y las mordidas. Lo sórdido de las relaciones entre los diversos personajes. Descubrir que las actitudes machistas se reproducen también por altos cargos en Moncloa. O ver que las últimas noticias, ahora sobre la SEPI, junto a las últimas detenciones, son una vuelta de tuerca más en una sensación de agotamiento y enrarecimiento de la legislatura", ha lamentado.En palabras de Aitor Esteban, "este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador" y, si se suma "la incapacidad de sacar unos presupuestos y la mayoría negativa permanente" en el Congreso con "la excepción de alguna norma que se aprueba ocasionalmente por voto cruzado", se puede concluir que "la legislatura no tiene muy buena pinta".En este sentido, ha opinado que "continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos, es una situación que no puede prolongarse en el tiempo año y medio hasta el final de la legislatura". "O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios", ha señalado.Según ha apuntado, "otros podrán cerrar los ojos. Pero creo que hay que explicarle a la gente las cosas como son. Y esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral. No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan. Sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses pero no año y medio. No es serio".