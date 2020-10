El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha denunciado el "uso espúreo" que ha hecho Vox de la moción de censura y ha afirmado --utilizando menos de dos minutos de sus 30 minutos-- que no iba a contribuir a dar "protagonismo a esta patochada". Es más, ha afirmado que Santiago Abascal "no es un candidato, es el no candidato".(Fuente: Congreso)