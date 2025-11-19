PNV insiste en que "no hay nada que ocultar" tras las supuestas peticiones de nombramientos

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha insistido en que "no hay nada que ocultar" tras las informaciones que apuntan a que su partido realizó peticiones de nombramientos al exdirigente socialista Santos Cerdán tras la moción de censura. "Lo que no me parece de rigor es que el Partido Popular está intentando acusar al Partido Nacionalista Vasco de cosas que no tienen ningún sentido. Creo que el Partido Popular no avanza, se ha quedado anclado en la moción de censura del 2018 y la verdad es que está dando muy mal ejemplo de lo que es hacer una política digna y democrática", ha añadido. (Fuente: Congreso)