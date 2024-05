La candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha comentado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "ha dicho que lo que Israel hace es un genocidio y, por tanto, es incomprensible que el Gobierno no rompa relaciones diplomáticas y no acuerde un embargo total de armas. Necesitamos que la hipocresía del PSOE no sea premiada en estas elecciones".(Fuente: Podemos)

