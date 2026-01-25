Podemos Euskadi asegura que "no hay unidad de la izquierda sin Podemos"

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero ha realizado un discurso en el acto de clausura este domingo del Congreso Político de Podemos Euskadi, que ha tenido lugar a lo largo del fin de semana en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).En ese sentido, no quiere una "unidad sólo para sumar siglas y luego ponerle una alfombra roja al Partido Socialista, eso no es lo que espera la gente de izquierdas"."La pregunta clave no es con quién, la pregunta es: ¿unidad para qué?", ha dicho, motivo por el que se ha celebrado este Congreso, "porque no hay unidad de izquierda sin bases, sin participación ciudadana y militante, sin debate sobre contenidos políticos, sin cumplir con lo que la ciudadanía demanda de las políticas transformadoras". "Y no hay unidad de la izquierda sin Podemos", ha asegurado.(Fuente: PODEMOS)