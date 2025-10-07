Policía Local de València prueba nuevos drones para mejorar su respuesta en emergencias

La Policía Local de València está examinando las últimas innovaciones en la tecnología de los drones para ver de que manera les pueden ayudar a gestionar mejor una emergencia como la dana del 29 de octubre. José Luis Diego, jefe de gabinete de jefatura de Policía Local de València, ha valorado positivamente la rápida respuesta de este nuevo sistema de drones, que se ha probado este martes en un escenario simulado de una inundación, al permitir un despliegue "muy rápido" gracias a un hangar inteligente. Este drone cuenta también con otras funcionalidades como una cámara térmica y un altavoz capaz de grabar mensajes y emitir en directo. "Nos apoyamos en la experiencia previa que tenemos con una información real y cercana en el tiempo para desarrollar estos modelos y ofrecernos una probabilidad de éxito de pilotaje muy alta", ha detallado José Luis Diego.