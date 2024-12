La Policía Nacional detiene a seis personas por robar en domicilios con el método del resbalón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas por robar en domicilios de la capital, utilizando láminas de plástico recortadas de botes de champú, así como guantes para no dejar rastro. Actuaban en parejas y tomaban medidas de seguridad para no ser detectados y confirmar que no estaban siendo seguidos por los agentes. Dos de las arrestadas, una vez que se hicieron con el botín lo ocultaban en calcetines. Fueron sorprendidas en el vehículo donde huían el mismo día del asalto. Otras dos de las detenidas vestían de manera elegante con bolsos de marcas de lujo para no llamar la atención en los barrios de la capital con más poder adquisitivo. A estos seis detenidos como presuntos autores de robos con fuerza en domicilio, se les imputan cuatro hechos pero no se descarta el esclarecimiento de más.(Fuente: Policía Nacional)