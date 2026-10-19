Política Social, Educación, Cultura y Sanidade lideran alzas en cuentas de 2027

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 2026. Las consellería de Política Social (+10,4%), Educación (7,5%), Cultura (6,5%) y Sanidade (6,4%) lideran el crecimiento en los presupuestos de la Xunta para 2027, todas ellas al mismo nivel o por encima del aumento medio del 6,4% de unas cuentas que alcanzan de forma global los 15.158 millones de euros. De ello ha informado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en su comparecencia ante los medios tras hacer entrega de las cuentas al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para comenzar con su trámite parlamentario.