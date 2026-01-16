Ponen la primera piedra de una promoción de 20 viviendas de alquiler asequible en Málaga

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha asistido este viernes a la puesta de la primera piedra de una promoción de 20 viviendas en régimen de alquiler asequible en una parcela de Torre de Benagalbón. Al acto han asistido el alcalde de la localidad, Francisco Salado; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, y el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas. Según información aportada por la Junta estas obras cuentan con un presupuesto total de 2,9 millones de euros, de los que un 30% (857.823) se han sufragado a través del programa 6 del Plan Ecovivienda, lo que permitirá garantizar el uso de estas viviendas como alquiler social durante un periodo de 50 años.