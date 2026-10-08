Pontón, sobre Beiras: "Nos enseñó que había que defender la nación gallega"

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2026. La líder del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado el legado de Xosé Manuel Beiras, "un político único, un intelectual" que dejó una "gran huella" al ser "referente de muchas generaciones". "Nos enseñó a todos y a todas que había que defender la nación gallega, que había que sentir amor por este país y hacer política con pasión", ha sentenciado. Pontón reivindica la "huella" de Beiras en varias generaciones: "Nos enseñó que había que defender la nación gallega"