Pontón y Besteiro piden dimisión de Rueda por los fuegos: "Puso el chaleco de la incompetencia"

Los líderes del BNG, Ana Pontón, y José Ramón Gómez Besteiro, han pedido este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dimita por mostrarse como un "perfecto incompetente" durante la ola de incendios que afectó a Galicia en el mes de agosto, especialmente en la provincia de Ourense.Así lo han exigido en sus turnos de réplica a la comparecencia del máximo mandatario autonómico en el Parlamento de Galicia, en el que es el primer pleno del curso político tras el verano, y en el que han coincidido al afear a Rueda que vistiese durante la crisis de los fuegos el "chaleco de la incompetencia".