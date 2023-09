La posible amnistía sigue centrando el debate político a un día de la sesión de investidura

La posible amnistía a los líderes del procés sigue centrando la actualidad política. Hoy Esquerra Republicana ha revelado que están intercambiando documentos sobre la parte técnica de la amnistía porque la política está resuelta, pero no ha concretado entre qué partidos circulan ni qué especifican. Sumar, a través de su portavoz Ernest Urtasun, ha destacado que la negociación con Junts y el resto de actores políticos avanza y ha proclamado que la vía unilateral es el "pasado". También sobre esto se ha pronunciado Podemos, a través de su coportavoz, Pablo Fernández, quién ha criticado que miembros de la judicatura lleven tiempo dando "su opinión acerca de la amnistía", lo que puede afectar a la configuración del próximo Gobierno. Por su lado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha hecho mención explícita a la amnistía pero ha afirmado que España es una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en Gobierno la voluntad de ciudadanos "libres e iguales" que se expresan en las urnas. En el lado de la derecha, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado al PSOE, ante la investidura de mañana, que "no hay más transfuguismo ideológico" que el de Sánchez con la amnistía. Mientras tanto Vox, ha reclamado al PP que desautorice a su portavoz Borja Sémper por llamarles radicales en su acto contra la posible amnistía. (Fuente: Europa Press / Moncloa / PP)

