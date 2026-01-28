Powell cree que los riesgos sobre inflación y empleo han bajado, pero generan "cierta tensión"

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar intactos los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado este miércoles que los riesgos para la inflación y el empleo se han moderado, pero que aún existen y generan "cierta tensión" para el mandato dual de la institución.(Fuente: Europa Press / Federal Reserve / White House / Club Económico de Chicago / Comisión Europea)