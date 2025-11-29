Pozuelo (Podem) asegura que "el PSOE y Sumar siguen siendo cómplices del genocidio" en Gaza

María Pozuelo, coordinadora de Podem Catalunya, ha asegurado esta mañana que "el PSOE Y Sumar siguen siendo cómplices del genocidio" en Gaza porque "el gobierno de España puede hacer muchas cosas que no está haciendo".Lo ha dicho esta mañana durante la manifestación para pedir el embargo de armas a Israel y acabar con las relaciones diplomáticas con este país, convocada por la Comunitat Palestina de Catalunya, Prou Complicitat y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, entre otras entidades.Pozuelo ha exigido al Gobierno de España "que sea valiente, que consiga un bloqueo absoluto del armamento, que bloquee todos los puertos españoles y que lleve a la Corte Penal Internacional al genocida de Netanyahu".Alys Samson, miembro de la coalición 'Prou Complicitat amb Israel', ha destacado que "la gente no quiere ningún tipo de relación con Israel y ha entendido que apoyar a Palestina significa estar de acuerdo con la necesidad de aislar a Israel".