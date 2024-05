PP acusa a Marlaska de "tapar porquería" de Begoña Gómez y el ministro se remite a informe UCO

El PP ha acusado este miércoles en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "tapar la porquería" del Gobierno de Pedro Sánchez con lo que sabe y "calla", aludiendo a la investigación del juez de Madrid que afecta a Begoña Gómez. El ministro, por su parte, ha pedido que dejen de "enfangar" y se ha remitido al informe de los "profesionales" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no atribuye delitos a la mujer del jefe del Ejecutivo. "No enfanguen más y, si les gustan los informes de la UCO, como nos gusta a todos por su profesionalidad, miren todos los informes y los que dicen todos ellos", ha señalado Grande-Marlaska en una sesión de control en la Cámara Baja en la que ha defendido, a preguntas de PP y Vox, que España es un país seguro, "mucho más" que Argentina e Italia. El diputado del PP Sergio Sayas ha sostenido que Grande-Marlaska no es cesado "por lo que sabe y por lo que calla". "Por lo que sabe de Pegasus, por lo que sabe de Delcy, por lo que sabe de los contratos de Begoña y por lo que sabe del propio presidente Pedro Sánchez".(Fuente: Congreso)

Leer más acerca de: PP

Marlaska