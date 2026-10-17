PP acusa a PNV de ser "cómplice" en el "bloque de involución en todo" de Sánchez

Bilbao, 17 de octubre de 2026. El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha acusado al PNV de ser "cómplice" en el "bloque de la involución" democrática y "en todo" que, a su entender, se ha producido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha esperado que la sociedad "reaccione" para que pueda haber, tras las elecciones del 29 de noviembre, "el cambio que Euskadi necesita" y en el que los jeltzales vuelvan a ser "irrelevantes". De Andrés ha clausurado, junto a la presidenta el PP de Bizkaia, Amaya Fernández, la jornada 'Multirreincidencia: basta de impunidad', organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos en Bilbao. El encuentro ha contado con una mesa redonda en la que han participado la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Mª Jesús Moro, el parlamentario vasco Santiago López y la miembro de la Ejecutiva del PP vasco Nerea Llanos, moderados por la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez. (Fuente: PP)