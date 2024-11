El PP ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar por "cálculo político" tras la DANA y de no poner todos los recursos a su alcance, al no declarar inmediatamente la emergencia nacional. Además, ha arremetido contra la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por "mentir" ante el Parlamento Europeo y por no emprender inversiones e infraestructuras que, a su entender, habrían "aminorado" el impacto de la inundación.(Fuente: Congreso)