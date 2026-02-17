PP alerta de "presión migratoria" que soporta Ceuta y Marlaska les acusa de alinearse con Vox

Madrid, 17 de febrero de 2026.
El Partido Popular ha avisado de que Ceuta es la ciudad española "que registra la mayor presión migratoria de toda España", mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a los populares de alinearse con Vox al hablar de inmigración para generar "miedo". "Están alineándose con Vox hablando de migración, generando miedo, incertidumbre, cuando no hay razones objetivos y ante cualquier circunstancia coyuntural se realizan generalizaciones", ha asegurado este martes Marlaska, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntado por la senadora popular Cristina Díaz Moreno sobre las medidas que ha tomado Interior en Ceuta ante el aumento de entradas irregulares de inmigrantes.
(Fuente: Senado)