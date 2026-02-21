El PP catalán llevará la "inaceptable" limitación de las compras especulativas al TC

Barcelona, 21 de febrero de 2026. El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciado que su formación llevará la "absolutamente inaceptable" limitación de las compras especulativas, acordada por el Govern y los Comuns para los presupuestos, al Tribunal Constitucional (TC). En declaraciones este viernes en Valls, ha señalado que la medida es un "ataque inaceptable a la propiedad privada" de la gente humilde, ejemplo de la política de vivienda impulsada por el Partido Socialista. "Están destruyendo el mercado de la vivienda, en Catalunya y en España, están destruyendo las esperanzas de millones de jóvenes que nunca en la historia reciente de nuestro país se habían encontrado con la imposibilidad tan bestial de adquirir una vivienda", ha finalizado Fernández.